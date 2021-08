O consumidor pode denunciar o crime de furto de energia pelo site ou pelo aplicativo da Enel Rio, sem a necessidade de se identificar - Divulgação

Publicado 29/08/2021 10:00 | Atualizado 29/08/2021 17:46

SÃO GONÇALO – A Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia elétrica em oito residências localizadas na Travessa Guimarães, no bairro do Porto Velho, durante uma operação realizada pela empresa com apoio da 73ª delegacia de polícia da cidade. Em um dos locais, também funcionava um salão de beleza. Os responsáveis foram autuados e responderão pelo crime. Cinco pessoas foram presas em flagrante e levadas para a delegacia.

Além de ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente quem manipula a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

"Para conscientizar a população sobre tal perigo, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, projetos socioeducativos em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, além da revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo", diz a empresa concessionária desta prestação de serviço, presente na maior parte dos municípios fluminenses.