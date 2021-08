Batalha do Tanque possui mais de um milhão de inscritos em seu canal no YouTube. Evento já revelou artistas que se tornam destaques nacionais no rap - Divulgação / Renan Otto

Publicado 29/08/2021 17:00

SÃO GONÇALO - Uma das principais e mais importantes manifestações culturais da cidade está de volta. A Batalha do Tanque retorna à Praça dos Ex-Combatentes, no bairro Patronato, na próxima quinta-feira (2), às 19h30. Pela primeira vez desde a sua criação, o duelo de MCs conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura. “Vamos oferecer estrutura e segurança para que o evento seja sempre realizado à altura de sua importância. Precisamos fomentar a cultura na vida dos jovens da nossa cidade e estamos trabalhando para isso”, afirmou o secretário municipal da pasta, Lucas Muniz.

A Batalha do Tanque reúne jovens artistas em um duelo de MCs que, por meio do freestyle (estilo livre), disputam com rimas improvisadas na hora. Durante a disputa, os participantes unem raciocínio rápido com conhecimentos gerais, por meio de rimas e flows diferentes.

“No ano de 2011, infelizmente não tinha um evento cultural regular em São Gonçalo, e muitos tinham que ir para o Rio de Janeiro para poder participar e conhecer o trabalho de outros artistas. Com isso, nosso mestre de cerimônia e fundador oficial, Luã Gordo, se reuniu com outros artistas da cena local para realizar o primeiro evento da Batalha do Tanque, que surgiu com a ideia de ser uma roda cultural. A intenção era conhecer os artistas gonçalenses e fomentar a cultura na cidade. Ao longo dos anos, ganhamos notoriedade e atingimos um número cada vez maior de pessoas”, relembrou Felipe Gaspary, o organizador do evento.

Em 10 anos de história, a Batalha do Tanque não contou com o apoio do poder público. “Todos que são da cena do rap do município sentem orgulho da Batalha do Tanque. Modificamos vidas com eventos gratuitos para a população. Recebemos visitantes de outras cidades. Estamos iniciando um diálogo com a Secretaria de Turismo e Cultura e acredito que conseguiremos realizar um belo trabalho em prol da população de São Gonçalo”, declarou Gaspary.

O evento também se destaca na internet e, hoje, o canal no YouTube da Batalha do Tanque conta com mais de um milhão de inscritos. Já revelou muitos artistas que se tornam destaques nacionais na cena do rap, como Orochi, Pelé MilFlows e Xãma. Eles se tornam inspiração para jovens MCs como Nego Drama, morador de Neves. “A Batalha do Tanque mudou a minha vida de diversas formas. Quando comecei a rimar, tinha acabado de perder minha mãe para as drogas e a Batalha tirou pensamentos negativos e me redirecionou a um novo rumo”, afirmou.

O jovem Marcelo Dutra, o Samurai MC, foi campeão estadual e vice-campeão em 2016 da Batalha Nacional do Rap, após vencer diversos duelos na Batalha do Tanque, levando o nome de São Gonçalo para outras esferas. “O evento mudou minhas perspectivas sobre o futuro. Era um adolescente que não sabia o que fazer e com os duelos eu me fortaleci na cena do rap. Foi a Batalha que me deu uma carreira”, assegurou.

A Batalha do Tanque na Praça dos Ex-Combatentes seguirá todas as recomendações de medidas de prevenção, exigindo uso de máscaras e distribuição de álcool em gel.