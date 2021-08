A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo oferece o programa em 20 locais. Confira - Divulgação

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo oferece o programa em 20 locais. ConfiraDivulgação

Publicado 29/08/2021 14:30

SÃO GONÇALO - Comemorado neste domingo (29), O Dia Nacional de Combate ao Fumo tem como objetivo conscientizar a população sobre os risco que o vício do cigarro provoca à saúde e reforçar na luta contra a dependência do tabaco. Em São Gonçalo, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil oferece à população reuniões focadas no controle do tabagismo, uma doença que desenvolve um fator de risco para 50 outras doenças, entre pulmonares e cardiovasculares, além de câncer. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que cerca de 60% dos usuários de tabaco em todo o mundo querem parar de fumar, mas apenas 30% têm acesso a serviços apropriados para o combate ao fumo.



A enfermeira Maria Ivone Moreira, que realiza todas as palestras e oficinas durante o programa, é ex-fumante e relata que é fundamental mostrar a realidade de uma vida com e sem o cigarro. “Temos que trabalhar com força, agilidade e argumentos para convencer as pessoas a parar de fumar. Eu sei o quanto é difícil. Fiquei horrorizada quando descobri o que a nicotina faz no nosso corpo”, desabafou. “Eu sempre repito aos pacientes que é imprescindível pensar primeiramente em si mesmos e questionar: “O que eu quero para a minha vida?” As pessoas precisam entender o que o cigarro proporciona de malefícios e que é possível construir uma vida saudável sem ele”.



Em virtude da pandemia da Covid-19, as reuniões têm vagas limitadas para até seis pessoas e acontecem em quatro etapas. Primeiro, o fumante entende por que fuma e como isso afeta sua saúde; depois aprende a lidar com os sintomas de abstinência, conhece os obstáculos para permanecer sem cigarros e recebe informações quanto aos benefícios de parar de fumar, como a melhora da autoestima e a diminuição do risco de doenças. Após os quatro módulos, o usuário passa a utilizar o adesivo de nicotina, que auxilia na paralisação do vício, reduzindo os sintomas da chamada síndrome de abstinência.



A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo oferece o programa em 20 locais. O tratamento tem durabilidade de quatro sessões por grupo. Para se inscrever no programa, é necessário ir até a unidade de saúde e preencher um formulário. No Mutondo, por exemplo, as palestras são realizadas todas às quartas, sempre às 14h30.

Locais de atendimento na cidade:



Clínica Municipal Euryclides de Jesus Zerbini, Arsenal

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Pedra

Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, Rio do Ouro

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

USF Alexandre Fleming, Boaçu

USF Antonina/Cruzeiro do Sul, Antonina

USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

USF Coelho, Coelho

USF Emílio Ribas, Sacramento

USF Josyandra de Moura mesquita, Colubandê

USF Mutuá, Mutuá

USF Nova Cidade, Nova Cidade

USF Trindade, Trindade

Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz

USF Vista Alegre, Vista Alegre

USF Wally Figueira da Silva, Rocha



Próximas unidades a oferecer o serviço:



USF Mutuá II, Mutuá

USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

USF Albert Sabin, Itaoca

USF Ana Neri, Gradim

USF David Capistrano, Salgueiro

Clínica da Família Marambaia, Marambaia

USF Brasilândia, Brasilândia