A Orquestra Municipal de São Gonçalo possui mais de 40 músicos, além de um coral com 10 componentes, todos concursadosDivulgação / Renan Otto

Publicado 30/08/2021 11:00

SÃO GONÇALO - A cultura gonçalense deverá ganhar um novo capítulo a partir desta semana. Na quarta-feira (1º), o Teatro Municipal George Savalla Gomes / Palhaço Carequinha promete ser definitivamente aberto ao público, tendo como grande atração a Orquestra Municipal de São Gonçalo (OMSG). Serão duas apresentações, às 18h e às 20h30, cada uma com 120 convidados, dos quais 60 foram contemplados por sorteio realizado em rede social.

“Um antigo sonho da população gonçalense será, enfim, realizado. Desde o início da gestão do Capitão Nelson estamos trabalhando para abrir as portas do Teatro Municipal para a população. E agora podemos fazer um evento à altura dos nossos cidadãos”, afirmou o secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz.

A OMSG vem ensaiando no palco do próprio teatro para apresentar um espetáculo à altura de uma verdadeira renovação da vida cultural da cidade. Criada com o objetivo de levar alegria e esperança à população, a orquestra visa, ainda, a elevar a autoestima dos munícipes. A iniciativa de montar a banda, em 2005, foi do então vereador Fael Abreu junto com o músico Natinho Battera. Sua primeira formação era de uma big band, onde os músicos se revezavam em diversos eventos, como datas comemorativas, lançamento de obras e algumas inaugurações.

Em 2006, foi institucionalizada a formação oficial da Orquestra Municipal de São Gonçalo e, em 2010, ela foi decretada Patrimônio Cultural do município. Em 2011, foi realizado, por intermédio da Universidade Federal Fluminense (UFF), o concurso público para a ocupação oficial das vagas dos músicos.

Hoje em dia, a Orquestra conta com a participação do maestro convidado Paulo Guarany, na regência, e com seis clarinetas, três flautas, quatro violinos, dois violoncelos, dois contrabaixos acústicos, cinco saxofones, quatro trompetes, quatro trombones, uma tuba, três trompas, um oboé, um fagote, bateria, percussão, baixo elétrico, violão, guitarra, teclado, dez pessoas no coral e dois técnicos de som. Na sua coordenação, está a Diretoria Administrativa, com Pedro Lemos, Robson Lemos e Rafael Nascimento. Na Produção Artística, estão Nathália Gama, Mauro Ornellas e Thiago Martins.

“É um orgulho ser o precursor e condutor desse grande dia! É um marco para a classe artística da cidade e um ganho para nossa população. É o início de uma nova história! Antes, o gonçalense tinha que se deslocar para cidades vizinhas para ter a oportunidade de ir ao teatro e agora isso não será mais preciso. Vamos trabalhar para oferecer entretenimento para reflexões, razões e emoções. Me sinto honrado em fazer parte da realização deste sonho e concretização deste projeto”, disse o Guarany.

O repertório da noite de abertura foi preparado para atingir o grande público. Formada por bossa nova, MPB e samba, a coletânea de músicas passa também pela soul music, o rock'nd roll e também o gospel.

Por conta da pandemia, a inauguração contará com apenas 50% da capacidade total do teatro. A Secretaria de Turismo e Cultura sorteou 60 pares de ingressos para a abertura em uma rede social. O sorteio, que teve grande adesão com quase 3 mil comentários, foi realizado na última sexta-feira (27) e transmitido ao vivo para os internautas.

Com 240 lugares, divididos entre plateia e mezanino, o Teatro Municipal possui equipamentos modernos de iluminação e sonorização, cênicos e de acústica, além de camarins, banheiros, cabine de som e salas de apoio.