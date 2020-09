Nova rotatória alivia o trânsito na região da Venda Velha

Após anos de trânsito pesado e pouco sinalizado, a confluência do bairro Venda Velha, na altura do acesso ao Shopping Grande Rio e da Rodovia Presidente Dutra foi reconstruída. A estrutura foi aberta ao trânsito há poucos meses e estava sendo monitorada, a fim de ver como o fluxo se comportaria.

A nova rotatória fica próxima à cabine da Polícia Militar e vem aliviando o pesado trânsito que liga os complexos comerciais e os municípios da região, levando mais conforto para a população meritiense.

Rotatória localizada na altura do acesso ao Shopping Grande Rio e da Rodovia Presidente Dutra - Divulgação

A reforma levou a uma mudança no tráfego, nova pavimentação e paisagismo, além da pintura da via. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos e a Secretaria de Trânsito informaram que estão atuando juntas em diversos outros pontos da cidade, reformando ruas e avenidas para melhor fluidez do nosso trânsito, diminuindo o índice de congestionamento na cidade.