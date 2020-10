Secretária Municipal de Saúde de Meriti promove palestra sobre o câncer de mama Divulgação/ PMSJM

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 19:02 | Atualizado 20/10/2020 19:04

Outubro Rosa, a Secretaria Municipal de Saúde de Meriti realizou uma palestra para conscientizar e combater o câncer de mama, doença que atinge 29% das mulheres com câncer no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. O bate-papo aconteceu no Posto de Saúde da Vila São João e foi ministrada pelo médicos mastologistas Drª. Christina Fidalgo e Drº. Benedito Firmino, além da fisioterapeuta pélvica Cátia Ferreira, especialista em uroginecologia.

Questões como prevenção, tratamento inicial, mamografia anual, autoexame e até câncer de mama nos homens foram alguns do temas debatidos. Quem deu início a conversa foi a Drª Christina, que explicou para os pacientes os meios de tratamento que o município tem a oferecer: “Queremos chamar a atenção das pessoas para a prevenção do câncer de mama, a paciente deve procurar o ginecologista que vai solicitar os exames, dependendo do resultado deles, a pessoa é encaminhada à mastologia para dar prosseguimento ao tratamento”, relatou.

O Drº. Benedito aproveitou o público presente para alertar que os homens também podem ter câncer de mama e que o tratamento é exatamente o mesmo. O médico destacou ainda a importância do autoexame como forma de prevenção, mas deixou claro que a pessoa, ainda que não tenha notado nenhum sinal, não deve deixar de realizar a mamografia anualmente, conforme recomenda a Sociedade Brasileira de Mastologia.

Também presente na palestra, a fisioterapeuta Cátia alertou para os problemas em mulheres que tiveram câncer de mama, como os urinários, especialmente as que passaram por quimioterapia. Nesse sentido, a incontinência urinária pode trazer grandes transtornos, como depressão e o isolamento social, daí a necessidade da fisioterapia pélvica.

Por fim, a organização do evento aconselhou as pessoas a não deixarem a saúde de lado: “vá ao médico regularmente, busque atendimento na unidade de saúde próxima a sua casa”, afirmou os palestrantes.