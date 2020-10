Por O Dia

Publicado 22/10/2020 16:56 | Atualizado 22/10/2020 16:58

O relator do processo, desembargador eleitoral Ricardo Alberto Pereira, afirmou que ", incutindo na mente do eleitor, antes de iniciada a campanha, o seu nome, no intuito de captar a sua simpatia, beneficiando-se em detrimento dos demais candidatos". A íntegra do julgamento está disponível no canal oficial do TRE-RJ no Youtube