Por O Dia

foi preso em flagrante por Policiais Militares do 21º BPM, em Nesta quinta-feira (22), um homem, que não teve a identidade revelada,do 21º BPM, em São João de Meriti , após roubar passageiros de um ônibus na Av. Automóvel Clube, Jardim José Bonifácio.

De acordo com a PM, os agentes, após receberem as informações, foram até o local do roubo e conseguiram abordar o ônibus e localizar o acusado com todos os pertences das vítimas.

O caso foi registrado na delegacia de Belford Roxo (54º DP). Segundo os policiais, o acusado já tinha três anotações criminais por roubo e permaneceu preso. Na ação, foi recuperado um celular, 15 reais e um dólar, além de 8 cartões de diversos.

O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.