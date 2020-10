Vinicius Baião e sua vice, Juliana Drumond, tem agenda de campanha agitada em Meriti. Divulgação

Publicado 26/10/2020 18:52 | Atualizado 26/10/2020 19:01

A última semana foi intensa para os candidatos à prefeitura de São João de Meriti pelo PSOL. As atividades passaram por Debate Eleitoral em Plataformas Digitais (20), Rodas de Conversa (Gato Negro Pub – 20 e San Juan – 21), Panfletagens no Pq. Araruama (21), em Vila São José (22), na Praça da Matriz e Vilar dos Teles (24) e Feiras de São João e do Jd. Metrópole. E para fechar a semana uma Plenária da Cultura no domingo (25). . As atividades passaram por Debate Eleitoral em Plataformas Digitais (20), Rodas de Conversa (Gato Negro Pub – 20 e San Juan – 21), Panfletagens no Pq. Araruama (21), em Vila São José (22), na Praça da Matriz e Vilar dos Teles (24) e Feiras de São João e do Jd. Metrópole. E para fechar a semana uma Plenária da Cultura no domingo (25).

Enquanto o candidato a prefeito, Vinicius Baião, reafirmava o compromisso de construção de mais creches e de transparência na disponibilização das vagas, a candidata a vice-prefeita, Juliana Drumond, reafirmava que: “...a gente briga para que a educação seja democrática, universal e tenha mais vagas...", ao responder uma pergunta sobre as escolas cívico-militares durante uma roda de conversa com moradores de São João realizada no Gato Negro Pub.

Roda de conversa realizada por Vinicius Baião e sua vice, Juliana Drumond. Divulgação

Durante a Plenária de Cultura, Vinicius Baião retomou o compromisso de criar pontos de cultura por todo o município utilizando a estrutura das escolas públicas, como uma forma de aproximar a comunidade das escolas e de espalhar a cultura por toda São João.

A semana de 26/10 à 02/11 começa com um encontro com a Academia de Letras da Unigranrio (26), panfletagem na feira de Coelho da Rocha (28) e de Jd. Íris (29), Caminhada na Venda Velha (29), panfletagem nas feira de Éden (30) e Vila Rosali (31) e se encerra com uma carreata no domingo (1°).

