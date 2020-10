Psicóloga Cláudia Bonfim e idosos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Centro de São João de Meriti Divulgação/PMSJM

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 17:00

retorno das atividades da terceira idade, intitulada "Saúde mental e autoestima no momento de pandemia", na tarde desta quinta-feira (29). A psicóloga Cláudia Bonfim comandou o evento presencial que respeitou todas as medidas de distanciamento e assepsia. Os idosos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Centro de São João de Meriti , participaram de uma palestra, que marca o, intitulada "Saúde mental e autoestima no momento de pandemia", na tarde desta quinta-feira (29). A psicóloga Cláudia Bonfim comandou o evento presencial que respeitou todas as medidas de distanciamento e assepsia.

Com animação e descontração, Cláudia tratou o delicado tema com os participantes: “Neste momento de pandemia, muitos idosos ficam depressivos por estarem muitas vezes sozinhos. Este retorno tem como objetivo mostrar para eles que estamos com cada um deles, mesmo neste momento”, afirmou.

Na fase final da palestra, durante uma atividade, a psicóloga usou uma boneca de nome Pérola, para que os participantes pudessem expressar o que sentiam por meio dela. Com lágrimas e sorrisos, os idosos enxergaram na boneca pessoas queridas com quem brincavam na infância, como os pais e avós, parentes queridos que já se foram, além de verem nela os filhos e netos que amam.

Atividade onde os participantes puderam expressar seus sentimentos Divulgação/PMSJM

A coordenadora da unidade, Denise Araújo, contou que os usuários costumavam entrar em contato perguntando sobre o retorno: “Nosso grupo de idosos é muito ativo e sempre fez parte das atividades, o encontro foi uma forma de celebrar o retorno e fortalecer o vínculo com eles”, disse.

Ainda segundo Denise, por medidas de segurança, até o final do ano, somente um encontro será realizado por mês e que a agenda para 2021 já está sendo preparada e deve ser bem movimentada, com passeios e eventos para os idosos, caso a pandemia não atrapalhe.

O Centro de Referência de Assistência Social do Centro fica na Rua São João Batista, nº 742, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Tel. 2756-0453