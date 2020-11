PM prende homem com carga rouba dentro de casa em Meriti Divulgação/21º BPM

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 13:13

Policiais Militares do 21º BPM, em São João de Meriti, prenderam um indivíduo, que não teve a identidade revelada, com uma carga roubada dentro de casa. Na ação, foram apreendidos 12 caixas de margarina, contendo 24 unidades em cada caixa, e um simulacro de arma de fogo. Nesta sexta-feira (30/10),, prenderam um indivíduo, que não teve a identidade revelada, com uma. Na ação, foram apreendidos 12 caixas de margarina, contendo 24 unidades em cada caixa, e um simulacro de arma de fogo.

Segundo informações do Batalhão, uma equipe, que estava em patrulhamento, teve a atenção voltada para um indivíduo suspeito que se encontrava no portão de sua residência, localizada na Rua Comendador Teles, Vila São José, Próximo a Comunidade da Igrejinha. Na abordagem policial, a equipe efetuou uma busca na residência do suspeito e acabou encontrando 12 caixas de margarina e uma arma de mentira.

De imediato, a equipe conduziu o homem a Delegacia de Meriti (64ª DP), juntamente com o material apreendido, onde foi constatado que o mesmo já possuía três passagens por roubo de cargas.

O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.

