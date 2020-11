Finados: Prefeitura de Meriti realiza homenagem às vítimas da covid-19

Prefeitura de Meriti realiza homenagem às vítimas da covid-19 Divulgação/PMSJM

Dia de Finados, a Prefeitura de homenagem às vítimas da covid-19 e seus familiares. De máscaras e com balões brancos em mãos, os participantes, que estavam na Praça dos Três Poderes, prestaram suas homenagens para aqueles que não resistiram ao vírus, assim como aos profissionais de saúde que vêm atuando para frear o avanço da doença na cidade. Na tarde de ontem, 2 de novembro,, a Prefeitura de São João de Meriti prestou uma singela. De máscaras e comem mãos, os participantes, que estavam na Praça dos Três Poderes, prestaram suas homenagens para aqueles que não resistiram ao vírus, assim como aos profissionais de saúde que vêm atuando para frear o avanço da doença na cidade.

A ação da Secretaria Municipal de Saúde aconteceu na Praça dos Três Poderes, no Jardim Meriti, em frente à prefeitura, e teve como objetivo lembrar as cerca de 493 vítimas que faleceram em decorrência da doença.

Desde o início da pandemia, a prefeitura vem adotando medidas de combate e prevenção do avanço do coronavírus no município. Segundo a pasta, os números de contaminados estão bem abaixo daqueles apontados no início do ano por pesquisas públicas.

Durante o evento, representantes de Prefeitura disseram estar sentidos com todas as famílias vítimas da covid-19 e desejam plena recuperação aos que ainda lutam contra a doença.

