Por O Dia

Publicado 05/11/2020 10:50

O candidato a prefeito de São João de Meriti, Giovani Ratinho, tem realizado diversas caminhadas pela cidade, durante toda a semana. Os encontros são lotados de apoiadores e candidatos a vereador. Sempre com muita animação e disposição, o candidato vem demonstrando muita garra. A caminhada de ontem, 4, foi pelas ruas do bairro de Éden. , tem realizado diversas caminhadas pela cidade, durante toda a semana. Os encontros são lotados de apoiadores e candidatos a vereador. Sempre com muita animação e disposição,. A caminhada de ontem, 4, foi pelas ruas do bairro de Éden.

“Eu estou muito feliz com a recepção da população. Meu nome cresce a cada dia na cidade. A população tem me recebido de braços abertos. Tenho o apoio de pessoas que me conheceram pelo programa eleitoral na TV ou pelas minhas redes sociais e que ficam felizes em me conhecer pessoalmente. O povo quer mudança. Vamos ganhar essa eleição e colocar Meriti no rumo certo!”, ressalta Giovani Ratinho.

Nesta quarta-feira, 4, foi a vez do representante do PROS andar pelas ruas de Éden Divulgação

O representante da coligação “Meriti no rumo certo” conversou com moradores durante a caminhada e falou de suas propostas para o bairro. Ratinho tem pedido a oportunidade de fazer melhor pelo município e alega que não adianta promover quem já teve a oportunidade e não fez.

“Hoje, em especial, andei pelas ruas de Éden. É triste ver o abandono do bairro. Vou reabrir o Posto de Gato Preto que a atual gestão derrubou no chão e, no local, existe um terreno abandonado sem sinal de obra. A Avenida Delio Guaraná encontra-se cheia de buracos. Vou fazer o saneamento básico e revitalizar as ruas reativando as fábricas de manilha e asfalto. A rodoviária do bairro é uma vergonha. Vou resolver esses problemas com inteligência e gestão”, afirma o candidato.

