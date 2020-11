O estudo do Insper levou em consideração os investimentos entre 2016, último ano da gestão anterior e 2019, na administração atual Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 20:32 | Atualizado 05/11/2020 20:34

levantamento realizado pelo Instituto de Ensino e Pesquisas (Insper), a pedido do jornal O Globo, que revelou o município de São João de Meriti sendo a segunda cidade acima de 200 mil habitantes, que mais investiu em saúde nos últimos anos. Dentre os 95 municípios da região Sudeste do país, avaliados pelo instituto, Meriti perde apenas para Montes Claros, em Minas Gerais. Nesta semana, foi publicado um(Insper), a pedido do jornal O Globo, que revelou o município denos últimos anos. Dentre os 95 municípios da região Sudeste do país, avaliados pelo instituto, Meriti perde apenas para Montes Claros, em Minas Gerais.

De acordo com o estudo, Meriti e outros três municípios se destacaram como as cidades que ampliaram em mais de dois pontos percentuais os investimentos na saúde em seus orçamentos. O estudo levou em consideração os investimentos entre 2016, último ano da gestão anterior e 2019, na administração atual, levantando assim o que cada prefeito priorizou.

Publicidade

Hospital Municipal de São João de Meriti Divulgação

Segundo a Prefeitura do município, em 2020, diversas unidades de saúde foram entregues após reformas e ampliações em Meriti, dentre elas, destaca-se o Hospital Municipal de São João de Meriti, inaugurado em maio deste ano, contando com 30 leitos de UTI. No momento, a unidade encontra-se com dois andares em reforma, para que seja inaugurado mais 60 leitos de UTI, até o fim do ano.

Publicidade

Leia também: São João não registra mortes por coronavírus nesta quarta