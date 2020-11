Vítima foi identificada como Junior Folha. Reprodução

06/11/2020

Na manhã desta sexta-feira (6), um homem, conhecido por Junior Folha, foi assassinado a tiros na esquina de uma padaria no bairro Vila São João, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento exato que um grupo é surpreendido por três homens armados e encapuzados, que já saíram de um carro atirando.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 21ºBPM, em São João de Meriti, foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio no bairro Vila São João. No local, o fato foi constatado e um homem foi encontrado caído ao solo. A área foi isolada e a perícia acionada para tentar levantar informações que possam ajudar nas investigações.

Outras duas pessoas foram baleadas e encaminhadas ao UPA do Jardim Íris. Reprodução

Posteriormente, equipes informaram que dois homens deram entrada feridos por disparo de arma de fogo na Upa do Jardim Íris e um outro indivíduo no Hospital Santa Terezinha, sendo transferido para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Este ultimo não resistiu e acabou por falecer. O estado de saúde das vitimas que estão no UPA não foi informado, até a publicação desta matéria.

A Polícia informa que a ocorrência está em andamento.

