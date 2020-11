Prefeitável Giovani Ratinho em caminhada Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 18:54 | Atualizado 11/11/2020 20:27

Na tarde desta quarta-feira (11), o candidato à prefeitura de São João de Meriti, Giovani Ratinho (PROS), ao lado de grandes apoiadores, caminhou pelas ruas do bairro Agostinho Porto, onde foi motorista de transporte alternativo durante muito tempo. No trajeto, o prefeitável conversou com moradores e apresentou suas propostas.

Nas ruas, Ratinho revelou sua vontade de revolucionar a cidade para melhor. Segundo o candidato, caso seja eleito, as áreas de habitação, infraestrutura, obras e serviços públicos terão um atendimento voltado para as necessidades básicas dos moradores.

“Estou confiante. Nossa São João de Meriti tem jeito. Em apenas dois anos como deputado estadual, já cumpri várias promessas de campanha para a área da educação. Vou criar o programa 'Geração 5G: Tecnologia com Cidadania!' com objetivo de distribuir um tablet com internet móvel para cada aluno matriculado nas escolas municipais, bem como a distribuição de um notebook com internet móvel para cada professor da rede. Este será o maior avanço tecnológico do nosso município. Não é, apenas, uma promessa de campanha. Este programa é viável, existe verba destinada para ele e vamos implantá-lo em nosso Município", afirmou Giovani.

