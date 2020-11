Professor Joziel e vice, Raquel Maciel, durante carreata em Meriti. Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 17:59 | Atualizado 12/11/2020 18:00

O povo abraçou a nossa campanha limpa, sem ataques e com propostas sérias e realistas”, disse. Na reta final para as eleições, o candidato a prefeito de São João de Meriti , Professor Joziel (PSL), intensificou as caminhadas por vários bairros da cidade, nesta semana. “Temos sentido nas ruas que vamos disputar o segundo turno.sem ataques e com propostas sérias e realistas”, disse.

Segundo o candidato, a saúde, como principal área que carece de atenção na cidade, terá um trabalho incansável. “Vamos reabrir o hospital infantil na cidade. É muito triste saber que nossas crianças, para ter atendimento digno, precisam se descolar para outros municípios, numa peregrinação sem piedade. Muitas mães, avós e responsáveis têm nos parado nas ruas para relatar o desespero de não ter atendimento médico pediátrico na cidade”, declarou.

Professor Joziel escolheu uma vice para agregar a sensibilidade feminina à sua administração. Raquel Maciel é conhecida por ser profunda conhecedora das mazelas na saúde enfrentadas pelas mulheres e crianças da cidade.

“Quando o assunto é saúde, não abriremos mão. Seremos intransigentes para proporcionar saúde pública de qualidade no município. Vamos também trabalhar firme para reabrir o Hospital do Morrinho para atendimento exclusivo à saúde da mulher. Temos visto a onda rosa tomar conta das ruas de São João de Meriti, porque sabemos que as mulheres agora terão o espaço que sempre almejaram na administração da cidade” afirmou, entusiasmada.

