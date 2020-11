Urnas eletrônicas são utilizadas no Brasil desde 1996 e passam por atualizações constantes Reprodução - TSE

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 18:17

A menos de 24 horas da eleição municipal 2020, os prefeitáveis de São João de Meriti aproveitaram o último dia de campanha eleitoral para percorrer ruas, realizar carreatas e promover reuniões com moradores para apresentar suas propostas. O município conta com 8 candidaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e cerca de 374,2 mil eleitores deverão ir às urnas, neste domingo (15).

Confira como foi o último dia de campanha de candidatos a prefeito de São João de Meriti:

CHARLLES BATISTA (REPUBLICANOS) / MERITI PRECISA AVANÇAR (10)

Em seu último dia de campanha, o candidato realizou uma grande caminhada pelas ruas da cidade, juntamente com apoiadores e deputados bolsonaristas. Charlles Batista aproveitou a oportunidade para conversar com moradores e apresentar um pouco de suas intenções.

Candidato a prefeito de São João de Meriti, Charlles Batista. Reprodução

DOUTOR JOÃO (DEM) / PARA FAZER MAIS POR SÃO JOÃO DE MERITI (25)

O candidato a reeleição, aproveitou a manhã deste sábado (14), para promover a grande caminhada da ‘esperança e vitória’, em Vilar dos Teles. Doutor João percorreu as ruas do bairro com aproximadamente mil apoiadores.

Candidato a prefeito de São João de Meriti, Doutor João. Reprodução

GIOVANI RATINHO (PROS) / SÃO JOÃO DE MERITI NO RUMO CERTO (90)

O representante do PROS, realizou duas caminhadas com apoiadores, neste sábado. Uma pela Vila Rosali e a outra no Morro do Carrapato. Ratinho aproveitou o momento para conversar frente a frente com moradores e apresentar suas propostas.

Candidato a prefeito de São João de Meriti, Giovani Ratinho. Divulgação

LÉO VIEIRA (PSC) / MERITI COM RESPEITO E DIGNIDADE (20)

O prefeitável realizou uma mini carreata pelo bairro de Coelho da Rocha, neste sábado. O vice Marcos Muller e o cantor Dudu Nobre estiveram presentes na ação. Léo conversou com moradores e prometeu lutar pela família, pela dignidade e pelo respeito dos meritienses.

Candidato a prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira Reprodução

PAULINHO DO SINDICATO (PT) (13)

Neste sábado (14), Paulinho promoveu sua campanha eleitoral percorrendo as ruas de Meriti, em mais uma carreata com o candidato a vereador Gustavo Henriques e apoiadores de seu partido.

Candidato a prefeito de São João de Meriti, Paulinho do Sindicato. Divulgação

PROFESSOR JOZIEL (PSL) / MERITI NÃO FOGE A LUTA (17)

O candidato a prefeito e deputado federal, Professor Joziel realizou uma grande caminhada, nesta manhã, na Venda Velha e adjacências com o candidato a vereador Ramon Valim. À tarde, percorreu as ruas do Centro de Meriti apresentando seu plano de desenvolvimento pra São João.

Candidato a prefeito de São João de Meriti, Professor Joziel. Reprodução

TITINHO (PODEMOS) / JUNTOS POR UMA CIDADE MELHOR (19)

O candidato a prefeito de São João de Meriti, realizou uma live em seu facebook, debatendo questões que acredita ser necessárias para o município. E para finalizar, solicitou o apoio dos moradores para que venha ter um bom resultado nas urnas, neste domingo.

Candidato a prefeito de São João de Meriti, Titinho Reprodução

VINICIUS BAIÃO (PSOL) (50)

Baião e sua vice, Juliana Drumond, realizaram, ás 14h de hoje (14), a última carreata de sua campanha política. Juntos, eles percorreram as ruas da Vila São João e apresentaram propostas para o município.

Candidato a prefeito de São João de Meriti, Vinicius Baião. Reprodução

