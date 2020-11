Doutor João e Léo Vieira disputarão o segundo turno das eleições em Meriti Reprodução/Montagem

Por Eric Macedo

Publicado 15/11/2020 23:55 | Atualizado 16/11/2020 00:39

Doutor João (DEM) e Léo Vieira (PSC) vão disputar o segundo turno das eleições municipais em São João de Meriti, no próximo dia 29. Com 100% das urnas apuradas neste domingo (15), o atual prefeito e candidato à reeleição somou 32,27% dos votos válidos, contra 19,58% do deputado estadual que tenta o cargo pela primeira vez.

De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um problema técnico provocou uma lentidão na totalização dos votos das eleições municipais, atrasando a apuração em vários municípios. A previsão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que a campanha eleitoral para Dr. João e Léo Vieira recomece às 17h desta segunda-feira (16).

Cada representante terá 15 dias para continuar convencendo o eleitor de que é o mais competente para assumir o governo de Meriti. O segundo turno será realizado em duas semanas, no dia 29, também um domingo.

Confira como terminou a apuração em Meriti:

DOUTOR JOÃO/DEM - 32,27% (71.730 VOTOS)

LÉO VIEIRA/PSC- 19,57% ( 43.499 VOTOS)

PROFESSOR JOZIEL/PSL - 14,17% ( 31.492 VOTOS)

CHARLLES BATISTA/REPUBLICANOS - 12,62% ( 28.043 VOTOS)

GIOVANI RATINHO/PROS - 12,27% ( 27.276 VOTOS)

VINICIUS BAIÃO/PSOL - 3,48 % ( 7.745 VOTOS)

TITINHO/PODMEOS – 3,29 % ( 7.306 VOTOS)

PAULINHO DO SINDICATO/PT – 2,33 % ( 5.190 VOTOS)

Votos nulos: 39.824 • 14,08%

Votos brancos: 20.759 • 7,34%

100% das urnas apuradas neste domingo (15), em São João de Meriti Reprodução

Veja como foi a votação dos candidatos a prefeito de Meriti:

Doutor João (DEM)

O atual prefeito e candidato à reeleição em São João de Meriti, Doutor João Ferreira Neto, aproveitou a manhã deste domingo, 15, para votar com a família . O prefeitável chegou por volta das 9h30 ao Jardim Escola Glauber Rocha, no Jardim Meriti, bairro em que mora, em companhia da mulher, D.Olga e dos filhos Ludmila e Rodrigo.

Confiante e na esperança de um bom resultado, o representante da coligação “Pra fazer mais por São João de Meriti” falou: “Acabei de votar, estou tranquilo e otimista. Trabalhamos muito nestes últimos quatro anos e quero fazer muito mais por essa cidade que eu tanto amo. Fizemos uma campanha limpa, transparente e sem trapaças. É a reposta que damos aos candidatos que jogaram sujo, disseminaram fake news e fizeram todo tipo de armação para tentar nos atingir. A população não aceita esse tipo de atitude e a reposta será dada nas urnas”, disse.

Léo Vieira (PSC)

“Fizemos uma campanha linda e temos certeza de que São João de Meriti nos escolheu para estar à frente na cidade. Votei, cumprindo meu dever de cidadão. E confio em Deus na Vitória”, disse Léo.