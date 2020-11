Feira na sétima edição do Festival Literário da Diáspora Africana Divulgação

Organizado pela Academia de Letras e Artes de São João de Meriti (ALASJM), o oitavo Festival Literário Internacional da Diáspora Africana (FLIDAM) acontecerá no município, entre os dias 18 e 21 de novembro. O evento marcará as homenagens à africanidade e a valorização da negritude no mês da reflexão em torno da Consciência Negra, celebrado no dia 20.

Com o tema “Qual o papel do Brasil na Diáspora Africana? Teremos muito a refletir”, o FLIDAM deste ano, contará com palestras virtuais gratuitas, lançamentos de livros, espetáculos, exposições e diversas celebrações. Os grandes homenageados do festival são: Chica Xavier (In memória), mulher negra ativista dos direitos humanos, produtora teatral e atriz de teatro, cinema e televisão brasileira, e o Líder espiritual Ecio Salles (In Memoria), escritor e produtor cultural, um dos criadores da Festa Literária das Periferias (Flup), revelador de vários escritores.

O termo Diáspora, Presente no título do evento, é utilizado para retratar os diversos movimentos históricos de populações em situação de opressão. A diáspora africana foi uma das mais dolorosas e marcantes no mundo e é parte fundamental da história do Brasil. Por isso, a ALASJM realiza a FLIDAM na Baixada Fluminense no mês da consciência negra.

Na abertura do evento, dia 18, o festival contará com uma mesa composta pelo diretor geral do IFRJ Campus São João de Meriti, professor Doutor Rodney Albuquerque, pelo reitor do IFRJ, professor Doutor Rafael Almada e pelo ativista cultural, membro da ALASJM e superintendente de Igualdade Racial de São João, Frei Tatá. O último dia, 21, marcará a ancestralidade do povo negro no Kwe Seja Wurakina, na Rua Guinaldinha Moreira.

Serviço:

Serviço:

Para inscrição nos eventos virtuais e mais informações: Datas: de 18 a 21 de novembroPara inscrição nos eventos virtuais e mais informações: Facebook FLIDAM 2020