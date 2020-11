Em Meriti, Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação é estendida até o dia 27 de novembro Divulgação

Publicado 18/11/2020 17:16

Prefeitura de São João de Meriti anunciou, nesta semana, que a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação foi estendida até o dia 27 de novembro para toda população meritiense. Segundo o governo estadual, pelo menos 1 milhão de crianças ainda precisam se vacinar e completar suas cadernetas. A organização solicita que pais e responsáveis levem as crianças e jovens até os postos de Saúde mais próximos. anunciou, nesta semana, que a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação foi estendidapara toda população meritiense. Segundo o governo estadual, pelo menos 1 milhão de crianças ainda precisam se vacinar e completar suas cadernetas. A organização solicita que pais e responsáveis levem as crianças e jovens até os postos de Saúde mais próximos.

As unidades de Saúde em Meriti estão funcionando de segunda à sexta-feira (dias úteis), das 8h às 17h.

Sobre as vacinas:



Poliomielite

Crianças e jovens com até 15 anos de idade devem ser vacinados, sendo que aqueles da faixa etária de 1 ano a 5 anos incompletos vão receber duas gotinhas da vacina, desde que já tenham recebido as três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.



Multivacinação

Aqui, a criança ou jovem terá sua caderneta atualizada com as doses que faltam para completar o esquema vacinal. Serão ofertadas todas as vacinas do calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente.

