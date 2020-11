Doutor João e Léo Vieira disputarão o segundo turno das eleições em Meriti Reprodução/Montagem

Por Eric Macedo

Publicado 28/11/2020 18:41 | Atualizado 28/11/2020 19:56

A disputa eleitoral pela prefeitura de São João de Meriti , na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, está eletrizante. No primeiro turno, o candidato à reeleição e atual prefeito, Dr. João, levou a melhor e teve 71.730 votos (32,27%), contra 43.499 de Leo Vieira (PSC) o que representa 19,57%. Os dois representantes são de grupos distintos, tanto pelo histórico quanto pelas ideias, e buscam governar pelos próximos quatro anos a cidade conhecida como formigueiro das américas, por sua alta densidade demográfica, estimada em 13.024,56 habitantes por quilômetro quadrado, segundo o IBGE.

Para o eleitor meritiense, um dos grandes problemas da cidade é a má gestão do sistema público de saúde. Um dos objetivos do novo prefeito será melhorar e ampliar o atendimento, como também concluir a finalização da reforma da maternidade do Morrinho (que ainda está em processo de municipalização), sem esquecer de tópicos como: educação, saneamento básico e moradia que são essenciais para todo ser humano.

Nossa redação questionou os dois prefeitáveis sobre estes quatro tópicos que são de extrema importância para a cidade e que estão presentes no dia a dia do meritiense; Confira a entrevista na íntegra realizada pelo O Dia São João de Meriti.

1) Saúde: Após longos anos sem um hospital municipal e com várias unidades de saúde fechadas, o que fazer para entregar ao meritiense um sistema público de saúde de qualidade?

Léo Vieira (PSC): “O atual prefeito, que é médico, se elegeu da primeira vez sob a bandeira de cuidar da saúde da população. Infelizmente, ele enganou as pessoas. Em quatro anos de repasses públicos substanciais e robustos, ele não conseguiu oferecer à cidade hospital, maternidade, postos de saúde de qualidade e nem exames gratuitos à população. Vamos continuar assim? Em nosso governo, o foco será, principalmente, na prevenção. Algumas ações, no entanto, são emergenciais. Vamos construir, de fato, o Hospital Infantil 24h e o Hospital Infantil ambulatorial. Também vamos transformar o PAM Meriti em Hospital Geral e fazer a transformação dos postos de saúde em clínicas da família. É fundamental expandir o Programa Médico da Família; requalificar a rede de saúde mental e cuidar da saúde do idoso, tanto com a criação de academias da terceira idade, com todo acompanhamento paliativo, quanto da facilitação de receber os remédios em casa”.

Dr. João (DEM): “Realizamos um grande trabalho ao criar uma das maiores redes de saúde da Baixada Fluminense. Agora, vamos implantar o Saúde Nota 10 com as seguintes novidades: inauguração do Hospital Infantil João XXIII e da maternidade do Morrinho; ampliação da rede de postos e de UPAs; instalação da clínica de atendimento a portadores de necessidades especiais; ampliação do programa Melhor em Casa; reestruturação dos CAPS e CAPSI (infantil); ampliação do Programa de Saúde nas Escolas; criação da Casa do Idoso; atuação junto ao estado para que o Hospital da Mulher se torne referência para o Programa de Saúde da Família (PSF), eram 24 equipes e hoje são 66 no atendimento prioritário às mulheres; cartão digital de saúde básica; Programa Remédio em Casa; exames on-line e o Programa Acolher para dar atendimento individual diferenciado ao cidadão.

2) Educação: Estamos passando por um período de isolamento social e, consequentemente, muito conturbado para a área educacional. Em seu governo, quais serão as propostas para reestruturar este segmento?

Léo Vieira (PSC): “A educação em São João de Meriti está parada literalmente! Sem estrutura, sem projeto de calendário para o próximo ano letivo, sem plano de cargos e salários, sem os programas de parceria federal... A população acima de 15 anos que não sabe ler e nem escrever é de 18%! Um número altíssimo. O Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) do município é de 3,6, último lugar entre as cidades da região metropolitana. Em nosso governo, vamos ampliar, em todos os bairros, as creches, incluindo convênios com instituições não-governamentais e religiosas. Vamos garantir e ampliar os programas de formação continuada e de cursos de pós-graduação para profissionais da rede municipal, visando o aprimoramento da qualidade do ensino fundamental e infantil. Uma outra ação será implementar o Projeto Vida, ampliando, no contra turno, atividades complementares de reforço escolar, cultura e esportes em instituições religiosas, através de convênios nos bairros”.

Dr. João (DEM): “Vamos criar escolas especializadas em educação infantil, desde a alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental; geração de vagas de ensino fundamental entre as escolas municipais e privadas (bolsa escola); programa de aceleração de matrículas; vamos manter o “Busca Ativa Escolar” junto à UNICEF, superar as metas do IDEB; valorizar os professores pelo sistema de recompensa por alcance de metas; ampliar a oferta de vagas do EJA a fim de aumentar o número de pessoas concluintes do ensino fundamental; ampliar o atendimento e as escolas para crianças e adolescentes especiais (incluindo EJA) e a criação do Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência para o mercado de trabalho nos comércios parceiros do município”.

3) Saneamento Básico: Recentemente, um levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) registrou que em São João de Meriti, a coleta de esgoto é de 61% da cidade e o tratamento é igual a zero, sem contar os inúmeros que estão a céu aberto e o que podem ocasionar sérios problemas à saúde dos moradores. O que fazer para resolver?

Léo Vieira (PSC): “Mais de 13 mil cidadãos e cidadãs meritienses vivem abaixo da linha da pobreza, sem água, sem saneamento e sem teto. Nos últimos anos, a evolução percentual de pessoas em domicílio com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados foi de mais de 20%. Precisamos, urgentemente, implementar um urbanismo tático, com um plano de saneamento básico à população. Focar na captação e distribuição de água, tirar do papel um projeto digno de tratamento de água e esgoto. Em meio à pandemia, quantas pessoas, em diferentes bairros, não tinham sequer como lavar as mãos e fazer a higiene adequada para se prevenir do vírus? Muitas! Um verdadeiro absurdo! Respeitar a população é oferecer política governamental para todos. É caminhando com o povo meritienses que vamos alinhar cada ponto em seu lugar”.

Dr. João (DEM): “Queremos avançar na urbanização dos bairros e melhorar as condições de vida e ambiente, adaptando-os às políticas de gestão urbana, habitação, regularização fundiária e recuperação ambiental, em especial, das áreas de risco e de preservação. Para isso, vamos melhorar a infraestrutura de saneamento através de parcerias com o setor público e privado, visando um grande projeto de saneamento básico e de infraestrutura. Além disso, continuaremos com as dragagens de rios e com a estratégia de urbanização, saneamento e acesso à água potável em todos as comunidades localizadas nos morros da cidade”.

4) Moradia: As moradias precárias, como as existentes em comunidades, são acompanhadas pela ausência de infraestrutura. O que fazer para resolver?

Léo Vieira (PSC): “Esse é um ponto que preocupa. As encostas ainda são problemas na cidade. Se não houver prevenção, competência técnica em mapear todo o território e um projeto forte de formação às medidas de prevenção às vítimas de desastres ambientais, não vamos atacar essa deficiência. Afinal, como dirigir um barco que pode afundar em uma onda? Transitando pela cidade, vemos um número grande de pessoas nas ruas... Onde estão os abrigos? Essas pessoas ficaram completamente desassistidas durante a pandemia”.

Dr. João (DEM): “Nosso governo pretende articular a política habitacional com as demais políticas públicas de moradia, educação, saúde, assistência, trabalho, transporte, meio ambiente e cultura, que devem considerar a questão da acessibilidade. Para tanto, a gestão pretende envolver a sociedade civil e os movimentos sociais organizados na formulação da política habitacional, além dos fatores mencionados na questão anterior, como parcerias com o setor privado, visando um grande projeto de melhorias, de infraestrutura e de avanços na urbanização da cidade”.