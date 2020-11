Candidatos do segundo turno de Meriti, Léo Vieira e Doutor João. Montagem/Reprodução

Por O Dia

Os candidatos a prefeito de São João de Meriti, o único município da Baixada Fluminense que terá segundo turno, retornaram suas atividades de campanha eleitoral nesta semana. Nossa página entrou em contato com a assessoria dos prefeitáveis e descobriu o que eles fizeram neste início de feriadão. Confira a agenda desta sexta-feira (20):

, Doutor João, reservou seu dia para a realização de uma grande reunião com profissionais da Saúde. Divulgação

Publicidade

O representante do Democratas, Doutor João, reservou seu dia para a realização de uma grande reunião com profissionais da Saúde, área que tanto ama e respeita, apresentando futuros investimentos para a pasta. Além de marcar presença em outra reunião organizada pelo suplente de vereador Rogério do Oxigênio, junto com lideranças políticas no Centro de São João.

Nas redes sociais, Dr. João recebeu inúmeros vídeos de outros representantes prestando apoio a sua candidatura e possível vitória no segundo turno, como o deputado federal e agora prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, e Cesar Maia.

Publicidade

Léo Vieira, do PSC, aproveitou esta sexta-feira (20) para participar de uma grandiosa reunião com diversos apoiadores e lideres municipais. Divulgação

Léo Vieira, do PSC, aproveitou esta sexta-feira (20) para participar de uma grandiosa reunião com diversos apoiadores e lideres municipais. Agora à noite, o prefeitável participa de uma reunião geral com moradores, na Av. Automóvel Clube, para apresentação de suas propostas e investimentos.

Publicidade

Leia também: Homem morre e outro acaba preso após troca de tiros com a PM em Meriti