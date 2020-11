Candidatos do segundo turno de Meriti, Léo Vieira e Dr. João Divulgação/Montagem

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 21:01 | Atualizado 25/11/2020 22:15

candidatos à prefeitura de São João de Meriti, o único município da Baixada Fluminense que terá segundo turno, continuam na divulgação de seus propostas e na esperança de governar por quatro anos o ‘formigueiro das américas’. Nossa página entrou em contato com a assessoria dos prefeitáveis e descobriu o que eles fizeram nesta quarta-feira (25); confira: Os, o único município da Baixada Fluminense que terá segundo turno, continuam na divulgação de seus propostas e na esperança de governar por quatro anos o ‘formigueiro das américas’. Nossa página entrou em contato com a assessoria dos prefeitáveis e descobriu o que eles fizeram nesta quarta-feira (25); confira:

O representante Léo Vieira, do PSC, promoveu pequenas carreatas por diversos bairros do município. Pela manhã, mini carreata no bairro de Éden, no Castelinho e à tarde, mini carreata no Parque Araruama, junto de apoiadores e amigos.

Publicidade

"Como é bom sentir o carinho, o abraço, o apoio de nosso povo meritiense. Não tem nada melhor que isso! Nossa campanha cresce a cada dia, a cada rua, a cada bairro. É contagiante e renova as minhas forças. Quantas vezes vimos os nossos moradores sofrendo para ter um atendimento médico? Para ter os medicamentos que necessitam? Vamos implementar o sistema Remédio em Casa, para atender os aposentados e os portadores de doenças crônicas. A saúde tem que vir em primeiro lugar", disse Léo durante uma das carreatas.

Léo Vieira, representante do PSC em Meriti Divulgação

Publicidade

O prefeitável do Democratas, Doutor João, em seu primeiro compromisso do dia, esteve com o grupo de ginástica do projeto Medida Certa, na Praça Carioca, conversando com moradores e idosos. À tarde, realizou uma caminhada com seu vice, Valdecy da Saúde, o vereador Rogerinho e alguns outros vereadores e candidatos de sua coligação, pelo bairro Jardim Metrópole.

Doutor João, candidato à reeleição em Meriti Divulgação

Publicidade

Leia também: Explosão de botijão de gás deixa quatro pessoas feridas em Meriti