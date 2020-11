Cellairis Brasil no Shopping Grande Rio Divulgação

aumento do consumo de eletrônicos durante a pandemia, a Cellairis Brasil cresceu no Sudeste nos últimos meses e abriu mais seis novos pontos, entre eles no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti A empresa é uma das principais varejistas de artigos eletrônicos e acessórios para celular no país, e das maiores lojas franqueadas mundiais da marca com sede em Atlanta (USA). Apoiada no, a Cellairis Brasil cresceu no Sudeste nos últimos meses e, entre eles no . A empresa é uma das principais varejistas de artigos eletrônicos e acessórios para celular no país, e das maiores lojas franqueadas mundiais da marca com sede em Atlanta (USA).

Nesta sexta-feira, Black Friday, a Cellairis está com diversos descontos disponíveis para seus clientes de todo o país em sua loja virtual, que também oferece toda assistência técnica necessária.

Segundo o marketing da varejista, para 2021, a Cellairis apresentará ao mercado as primeiras lojas duas vezes maiores que as usuais, no segmento, com mais experiências para o consumidor, personalização de todos os produtos na hora e assistência técnica.

Uma curiosidade e incentivo dentro da empresa, que receberá pelo segundo ano consecutivo o prêmio Top of Quality Gold do Instituto Nacional de Excelência de Gestão de Qualidade, é a Escola de Empreendedores da organização, que forma pessoas e flexibiliza condições para que os próprios funcionários realizem o sonho do próprio negócio e se tornem franqueado da marca.

Ester Xavier, começou 2020 apenas como analista de recursos humanos da empresa e vai fechar o ano também como franqueada da marca: “Com todo o suporte e o conhecimento que recebemos, além da oportunidade de entrar numa escola que está me ensinando a ser empreendedora, não pensei duas vezes. Este ramo está crescendo muito, vejo muitas pessoas fazendo upgrade de celular, comprando acessórios para o computador para a nova realidade do home office e das aulas online”, completa.

“Queremos oferecer comodidade para os clientes que já confiam na Cellairis para suas compras e que, a partir de 2021, também poderão deixar seus aparelhos conosco quando for preciso” diz o CEO Jonathan Benitez.

Serviço

Cellairis Grande Rio – 1º Piso

De segunda a sábado: 10h às 22h

Domingo e feriados: 12h às 21h