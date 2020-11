Doutor João chegou ao colégio eleitoral Jardim Escola Glauber Rocha, bairro Jardim Meriti, por volta das 10h Divulgação

Por Eric Macedo

Publicado 29/11/2020 19:40

Doutor João (DEM) foi reeleito neste domingo (29) prefeito de São João de Meriti para os próximos quatro anos. O candidato teve 122.151 votos, o que corresponde a 56,83% dos votos válidos, superando o rival Léo Vieira (PSC) que teve 92.788 votos (43,17% dos votos válidos), no segundo turno. A porcentagem de meritienses que não foram às urnas chegou a 31,96% do eleitorado.

Os votos em branco somaram 10.809 (ou 4,21% do total) e os nulos, 30.748 (ou 11,99%).

Em suas primeiras palavras após a vitória, o prefeito reeleito agradeceu seus eleitores e prometeu fazer dos próximos anos os melhores na vida do meritiense: “Minha promessa é continuar trabalhando como sempre fiz nesses primeiros quatro nãos. Temos muitos projetos que ainda não foram tirados do papel, como a reforma e inauguração do hospital do morrinho e o hospital infantil. Tenho em mente a ideia de aumentar ainda mais a oferta de emprego para o munícipe. Na educação, continuar crescendo com o número do IDEB, fomos o município da Baixada fluminense com o maior percentual, este ano. Felicidade, felicidade, agora é comemorar”.

Pelos próximos quatro anos, o desafio do prefeito será melhorar e ampliar o sistema público de saúde , como também concluir a finalização da reforma da maternidade do Morrinho (que ainda está em processo de municipalização), e é um grande pedido de todo cidadão meritiense. Sem esquecer questões como: educação, saneamento básico e moradia que são essenciais para todo ser humano.

PROMESSAS

O prefeitável sempre deixou claro que sua prioridade para São João de Meriti é a Saúde, além de melhorar o ensino público e a qualidade de vida do meritiense.

Segundo o candidato, a partir de janeiro várias novidades chegaram para o meritiense: “Vamos implantar o Saúde Nota 10 com as seguintes novidades: inauguração do Hospital Infantil João XXIII e da maternidade do Morrinho; ampliação da rede de postos e de UPAs; instalação da clínica de atendimento a portadores de necessidades especiais; ampliação do programa Melhor em Casa; reestruturação dos CAPS e CAPSI (infantil); ampliação do Programa de Saúde nas Escolas; criação da Casa do Idoso; atuação junto ao estado para que o Hospital da Mulher se torne referência para o Programa de Saúde da Família (PSF), eram 24 equipes e hoje são 66 no atendimento prioritário às mulheres; cartão digital de saúde básica; Programa Remédio em Casa; exames on-line e o Programa Acolher para dar atendimento individual diferenciado ao cidadão”.

PERFIL

Dr. João Ferreira Neto, 69 anos, é médico-cirurgião e obstetra, bacharel em Direito, perito legista licenciado e atual prefeito de São João de Meriti, cargo que ocupa desde janeiro de 2017. Em 2012, concorreu a prefeito pela primeira vez, alcançando quase 100 mil votos, mas sem vitória. Em 2015, assumiu o primeiro mandato como deputado federal, pelo PR, ao ser eleito com 65.624 votos. Em outubro de 2016 foi eleito no primeiro turno, com 115.400 votos. Atualmente ele está no partido Democratas e terá mais quatro anos pela frente governando a cidade conhecida como formigueiro das américas, por sua alta densidade demográfica, estimada em 13.024,56 habitantes por quilômetro quadrado, segundo o IBGE.

100% das urnas apuradas em São João de Meriti Reprodução