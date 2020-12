O Papai Noel também estará presente no natal do Shopping, mas de forma virtual. Divulgação

Por Eric Macedo

Com muitas surpresas e comemorando 25 anos de atividades este ano, o Shopping Grande Rio, localizado no coração da Baixada, em Meriti, traz em sua decoração de natal o verdadeiro clima desta fase juntamente com as recordações de seu aniversário. O Papai Noel também estará presente, mas de forma virtual.

De acordo com os organizadores, a tradicional árvore terá 12 metros e ficará na praça de eventos, onde será possível contemplar cada detalhe de sua rica decoração. Para registrar o momento, os clientes poderão tirar fotos em toda a decoração, em um banco temático dos 25 anos e na casinha do Papai Noel em um espaço instagramável.

Este ano, o bom velhinho 'se vestiu' de tecnologia e vem aparecendo para os visitantes de forma virtual, em realidade aumentada. A tradicional foto está de cara nova e será feita via aplicativo com leitura de QR Code. “Ao apontar o celular, o Papai Noel surge em tamanho real interagindo com os visitantes com a dancinha do TikTok, tocando guitarra, comendo hambúrguer, distribuindo presentes e outros movimentos inusitados”, informou os organizadores da atração.

Para aproveitar a novidade, é preciso baixar o aplicativo Natal Virtual na Apple Store ou Google Play. Nele, o público também poderá receber mensagens do Papai Noel por Whatsapp, basta enviar uma mensagem para receber instruções sobre como participar da brincadeira.

A Gerente de Marketing do Shopping, Cristiana Legey, comemora a realização e sucesso da atração: “Sempre pensamos com muito carinho em uma decoração encantadora para essa data tão especial que é o Natal. Esse ano, estamos fazendo uma bela homenagem ao nosso shopping que completa 25 anos de história na Baixada Fluminense. É um marco muito importante para todos nós”.

Serviço: Natal do Shopping Grande Rio



Horário: De segunda a sábado: 10h às 22h | Domingos e feriados: 13h às 21h

O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti – RJ

Atrações gratuitas