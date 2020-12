Covid-19: Brasil tem 6,92 milhões de casos e 181,8 mil mortes Divulgação

Publicado 14/12/2020 21:57

sete novos casos de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 4653 casos positivos da doença. O número de óbitos, 556, teve três novos registros desde a última atualização. São João de Meriti registrou nesta segunda-feira (14). De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 4653 casos positivos da doença., teve três novos registros desde a última atualização.

Mutirões de Testes Rápidos foram realizadas na cidade para conter o avanço da doença. Mais de dez mil meritienses participaram das testagens realizadas pela prefeitura, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Os bairros com maior número de casos registrados, até o momento, são: Vilar dos Teles, 220 casos, Centro, 184 casos e Coelho da Rocha com 123 casos. A maioria dos registros, 3043, não teve sua localidade informada.

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 76,7%, neste décimo quarto dia do mês. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 4114 e podem ser descartados 1810 casos.

