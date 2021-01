Dr. João, Prefeito de São João de Meriti Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 16:01 | Atualizado 01/01/2021 16:47

O prefeito reeleito de São João de Meriti, Doutor João Ferreira Neto (DEM), tomou posse nesta manhã, 1º de janeiro, na Câmara Municipal. Além dele, o vice-prefeito, Valdecy da Saúde, e os 21 vereadores eleitos também foram empossados para a legislatura 2021-2024. Este ano, a solenidade aconteceu de forma restrita, por conta da Covid-19, e respeitou todas as medidas pré-estabelecidas pela Secretaria de Saúde.

Em seu discurso de posse, Dr. João falou que a população pode confiar em seu governo e que fará de tudo para que este seja melhor que o primeiro: "Vamos começar com muito trabalho, muita prosperidade e concluir alguns eventos e obras que não deram tempo de serem concluídas no primeiro mandato, colocando São João de Meriti no patamar que ela merece".

Publicidade

O prefeito destacou também o bom desempenho que a cidade teve em relação a pandemia da Covid-19, com a inauguração do Hospital Municipal e toda a preparação que os agentes da Saúde tiveram: " Acredito que esta segunda parte da pandemia será muito melhor que a outra, tendo em vista que já estamos extremamente preparadas para enfrenta-la, temos profissionais com conhecimento, medicamentos padronizados, a vacina já está a caminho e, provavelmente, do fim de janeiro para o fim do mês de fevereiro já estaremos vacinando nossos munícipes", disse.

O prefeito de Meriti, Doutor João tem 70 anos, é medico, casado, tem três filhos e também é formado em Direito. Por São João já foi secretário de Saúde, Vereador e deputado federal.

Publicidade

Posse dos vereadores

Em primeiro ato da cerimônia, os 21 vereadores eleitos e reeleitos foram empossados para o mandato 2021-2024. Entre os eleitos, há apenas uma mulher. A maior bancada da Câmara será do partido Democratas, com 3 vereadores. A votação foi realizada no último dia 15 de novembro.

Publicidade

Confira abaixo os 21 vereadores eleitos para o Legislativo nos próximos quatro anos:

Didê (DEM) - 5050 votos

Bebeto (PTB) - 4990 votos

Rogerio Paes (PTB) - 4972 votos

Dra Leticia Costa (PSDB) - 4738 votos

Tatão (MB) - 4494 votos

Ernane Aleixo (PSDB) - 3918 votos

Allan Cruz (REPUBLICANOS) - 3556 votos

Carlinhos Moutinho (DC) - 3547 votos

Renato Pimenta (MDB) - 3516 votos

Rogerio Fernandes (PV) - 3292 votos

Marcos Lilico Muller (PP) - 3150 votos

Magrão Nobre (DEM) - 2922 votos

Giovani Ratinho Jr (PROS) - 2562 votos

Paulinho Juventude (PDT) - 2404 votos

Miltinho (PP) - 2322 votos

Kbça (PV)- 2305 votos

Joao Nunes (PROS)- 2282 votos

João da Padaria (PTC)- 2149 votos

Jefferson Martin (DEM) - 1963 votos

Cleber Salazar (PSC)- 1921 votos

Dudu Padrinho (DC)- 1861 votos

Publicidade

Logo após, ocorreu a eleição da Mesa Diretora da Câmara que estabeleceu, pela terceira vez, o vereador Davi Perini Vermelho (DEM), o Didê, como presidente. Já o primeiro vice-presidente será o vereador Miltinho e o segundo vice-presidente será o vereador João da Padaria. Para primeiro-secretário foi escolhido, por votação, o vereador Magrão Nobre e o 2º secretário será Paulinho Juventude. Vale lembrar que o Suplente é o vereador Ernane Aleixo.