A PM conseguiu localizar e apreender um menor com os pertences das vítimas, minutos após o roubo Divulgação/ 21ºBPM

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 16:42

Policiais Militares do 21º BPM, em São João de Meriti, estavam cumprindo uma ordem de policiamento quando receberam informações que dois indivíduos haviam assaltado um coletivo na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, na altura do município de Meriti. Imediatamente, após receberem informações das características dos suspeitos, agentes iniciaram buscas nas proximidades da Rua Matriz, bairro Coelho da Rocha.

De acordo com as informações do Batalhão, minutos após o início das buscas, os policiais conseguiram localizar e apreender um menor com os pertences das vítimas, tendo um outro menor se evadido do local ao ver a chegada da viatura.

Diante dos fatos, a PM procedeu com todos os envolvidos a 54ªDP, em Belford Roxo, para registro da ocorrência.

O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.

