Devido à pandemia de covid-19, o evento que ocorreu na sede da prefeitura, foi simples e com número reduzido de pessoas. Divulgação/ PMSJM

o prefeito reeleito de São João de Meriti, Dr. João Ferreira Neto, anunciou e se reuniu com os novos secretários municipais da gestão 2021 - 2024. Devido à pandemia de covid-19, o evento que ocorreu na sede da prefeitura nesta manhã, foi simples e com número reduzido de pessoas. No primeiro dia útil do ano (4/1),, Dr. João Ferreira Neto, anunciou e se reuniu com os. Devido à pandemia de covid-19, o evento que ocorreu na sede da prefeitura nesta manhã, foi simples e com número reduzido de pessoas.

De acordo com a assessoria da prefeitura municipal, as secretarias foram reformuladas e o prefeito da cidade falou dos desafios de cada pasta exigindo compromisso e responsabilidade e deu orientações informando que vai cobrar resultados de cada um.

“Demos posse aos secretários que vão, junto comigo e com Valdecy da Saúde, administrar São João de Meriti pelos próximos quatro anos. Sabemos que não será fácil, temos desafios como a pandemia e tudo que ela envolve, a abertura da maternidade do Morrinho, estimular a geração de empregos, entre outros. Como eu sempre digo, não tenho medo de trabalho e os secretários também não podem ter, todos eles serão cobrados para dar o melhor de si a nossa cidade”, disse.

Vice-prefeito e prefeito, Valdecy da Saúde e Dr. João Divulgação/ PMSJM

Ainda segundo informações do anúncio, as secretarias, que terão os nomes dos secretários publicados no Diário Oficial nos próximos dias, ficaram organizadas da seguinte maneira; Confira:

Procuradoria Geral do Município - Humberto Motta

Casa Civil Municipal: Jerry Barreto

Secretaria Municipal de Administração - Márcio Dias

Secretaria Municipal de Captação de Recursos - Leandro Luiz

Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos - Bernard Soares

Secretaria Municipal de Controle Interno - Marco Aurélio

Secretaria Municipal de Cultura e Igualdade Racial - Roberta Queiroz

Secretaria Municipal de Defesa Civil - Evalder Vermelho

Secretaria Municipal de Educação - José Carlos

Secretaria Municipal de Esporte - Dinho Meriti

Secretaria Municipal de Fazenda - Oswalmir Pacheco

Secretaria Municipal de Indústria e Comércio - Andréia Lacerda

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - André Mazzoni

Secretaria Municipal de Obras – Ângelo Monteiro Pinto

Secretaria Municipal de Planejamento - Alex Heinze

Secretaria Municipal de Promoção Social - Almerinda de Carvalho

Secretaria Municipal de Saúde - Marcia Lucas

Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública - Cel. PM. Francisco D'Ambrosio

Secretaria Municipal Serviços Públicos - João Roberto (Joãozinho)

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda – Ana Meriti

Secretaria Municipal de Trânsito - Carlos Roberto (Bebeto)

Secretaria Municipal de Tecnologia - Jamil Malafaia

Os nomes dos secretários serão publicados no Diário Oficial nos próximos dias

