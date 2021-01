Itens de vestuários, acessórios, eletrodomésticos e até eletrônicos estão presentes no Saldão de Verão. Divulgação/Victor Fernandes

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 08:50

Saldão de Verão, primeira grande queima de estoques do ano, neste fim de semana, no Shopping Grande Rio, em preços mais atrativos. Itens de vestuários, acessórios, eletrodomésticos e até eletrônicos estão presentes no, primeira grande queima de estoques do ano, neste fim de semana, no, em São João de Meriti . De acordo com a Aliansce Sonae, responsável pela comunicação e administração do empreendimento, a ação é uma excelente oportunidade para que os consumidores encontrem produtos a

A Gerente de Marketing do Shopping Grande Rio, Cristiana Legey comenta que nesta temporada os clientes vão poder aproveitar as mais variadas ofertas de produtos com descontos especiais: “Para o cliente é uma possibilidade de fazer boas compras. Para o lojista é um momento para incrementar as vendas de fim de ano e liquidar os estoques".

O empreendimento ainda está oferecendo novos formatos para que seus clientes aproveitem de variadas formas esta incrível oportunidade. Com o digital, os consumidores podem encontrar as promoções em uma vitrine virtual de produtos, no site do Shopping.

Segundo a organização, as ofertas estão disponíveis para que os clientes escolham a forma ideal de retirada, seja na loja ou pelo drive-thru, ou mesmo decidir receber as compras em casa, via delivery, ferramenta muita utilizada pelos empreendimentos comerciais neste período de pandemia.

Serviço

Shopping Grande Rio: Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti

Site: shoppinggranderio.com.br