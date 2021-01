O pagamento do imposto também poderá ser feito em 10 parcelas fixas. Divulgação/ PMSJM

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 15:28

não reajuste do IPTU 2021 nos 17% que estavam previstos e oferecer três modalidades de desconto para pagamentos à vista, a Prefeitura de Depois que o chefe do executivo municipal anunciou odo IPTU 2021 nos 17% que estavam previstos e oferecerpara pagamentos à vista, a Prefeitura de São João de Meriti criou pontos avançados para emissão das guias, levando comodidade ao meritiense.

Além disso, uma parceria entre a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Educação está utilizando oito escolas municipais para o atendimento ao meritiense. Segundo a Prefeitura, cada unidade vai contar com equipes treinadas, computadores, acesso à internet e impressoras para emissão dos boletos. Confira:

Publicidade

ESCOLAS

• E. M. Profª. Lígia da Silva França – Av. Comendador Teles, 244 – Pça. da Bandeira.

• E. M. Prof. Virgílio Machado – Rua Delfim Moreira, s/nº – Vila Rosali.

• CIEP 132 São João Bosco – Rua Torres Homem, s/nº – Éden.

• E. M. Francisco Agostinho da Costa – Rua Rubens Peixoto, s/nº – São Mateus.

• E. M. Dep. Lucas de Andrade Filgueira – Rua Queluz, 23 – Venda Velha.

• E. M. Dr. Getúlio de Moura – Rua Rio das Ostras, s/nº Parque Tietê.

• E. M. Casimiro de Abreu – Av. Miguel Couto, 619 – Jd. Sumaré

• E. M. Presidente Kennedy – Rua Botafogo, 60 – Vilar dos Teles

Publicidade

PONTOS

• Mega Shopping – Av. Automóvel Clube, 2456 – Vilar dos Teles.

• Poupa Tempo (Shop. Grande Rio) – R. Maria Soares Sendas, 111 – Parque Barreto.

• Vila Olímpica – R. Milton, s/n – Grande Rio.

• Centro Educ. Metropolitano – Av. do Comércio, 40 – Jardim Metrópole.

• Pq Araruama (Posto de Saúde) – Rua Dionísio Rocha (Rua da Feira), s/nº – Pq Araruama.

• E. M. Iracema Campos Fernandes – Rua Elizário de Souza, 600 – Vila Norma.

• Prefeitura de São João de Meriti – Rua Presidente Lincoln, 899 – Jardim Meriti.

• Shopping Grande Rio (em breve) – R. Maria Soares Sendas, 111 – Parque Barreto

Publicidade

De acordo com a divulgação da Prefeitura, o pagamento também poderá ser feito em 10 parcelas fixas. Quem precisar fazer a solicitação de isenção de IPTU deve protocolar o pedido até 20 de janeiro de 2021, de acordo com o Código Tributário Municipal. O resultado da análise dos processos será divulgado no dia 29 de janeiro.



Para pagamento em cota única e com descontos:

Publicidade

•Pagamento até 1º/fev = 10% de desconto

•Pagamento entre 2/fev e 1º/mar = 8% de desconto

•Pagamento entre 2/mar e 1º/abr = 6% de desconto





As guias também podem ser emitidas na sede da prefeitura que fica na Avenida Presidente Lincoln, 899 – Jardim Meriti, ou diretamente pelo site da prefeitura.