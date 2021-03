Por O Dia

Publicado 12/03/2021 12:29

Começou hoje (12), a(pré-matrícula) para o ingresso nade ensino em São João de Meriti . De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SEME), as vagas são para creches, pré-escola, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e educação especial. As inscrições que começaram às 8h desta sexta-feira, vão até às 23h59 do dia 21 de março e deverão serEntre os dias 12 e 15, a prioridade será para os alunos não alocados na primeira fase de inscrição. Já entre os dias 15 e 21 será a vez daqueles que ainda não conseguiram fazer a sua inscrição.A Prefeitura reforça que as vagas serão somente para alunos que queiram ingressar na rede municipal, não havendo a possibilidade de transferência de alunos já matriculados no sistema de ensino de Meriti.Para realizar o procedimento, basta ir até o site informado, selecionar a unidade escolar de acordo com as vagas ofertadas no sistema, imprimir o comprovante e se deslocar até a unidade escolhida de acordo com as informações pré-estabelecidas.Berçário: de 0 a 2 anosMaternal I: de 2 a 3 anosMaternal II: de 3 a 4 anosPré-escola I: de 4 a 5 anosPré-escola II: de 5 a 6 anos