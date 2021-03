Operação para verificar cumprimento do decreto contra Covid-19 é realizada em Meriti

Por O Dia

Neste sábado (27), apercorreu o município de São João de Meriti para orientar a população sobree osdos estabelecimentos, medida necessária por conta do aumento de casos dena cidade. De acordo com o decreto municipal 6.522, serviços essenciais como por exemplo mercados, padarias, açougues e outros poderão funcionar nesta semana, desde que sigam as medidas sanitárias estabelecidas.A ação, chefiada pela Casa Civil Municipal, contou com a participação das secretarias de Ordem Pública, Trânsito e Transporte, Fazenda, Comunicação e Eventos, Ambiente e Sustentabilidade e a coordenadoria de Ordem Urbana.