São João de Meriti é uma das três primeiras cidades metropolitanas a aderir ao consórcio público para aquisição de vacinas no combate à covid-19 PMSJM

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 21:25 | Atualizado 02/04/2021 21:43

Boletim Epidemiológico do mês de abril, o município de 6.873 casos positivos da doença. O número de óbitos, 711, não registrou novos casos nesta nova atualização.

No segundodo mês de abril, o município de São João de Meriti registrou três novos casos de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo,da doença. O número de, não registrou novos casos nesta nova atualização.

Ao todo, 6.115 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 44 e podem ser descartados 5251 casos.



Publicidade

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que segue em 100 %, neste segundo dia do mês.



Vacinômetro



Até o momento, 39.964 meritienses pertencentes aos grupos prioritários foram vacinados. O grupo dos imunizados é formado por profissionais da saúde com mais de 55 anos que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus, pessoas institucionalizadas (que residem em asilos - com 60 anos de idade ou mais), cuidadores e pessoas institucionalizadas com deficiência e idosos com mais de 68 anos.

A partir da próxima segunda-feira (5), das 9h às 15h, a faixa etária contemplada na vacinação será a de 65 anos. Confira os endereços:

Publicidade

Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101- Jardim Metrópole



USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



Unidade de Saúde da Vila São João

Rua Euclides da Cunha s/nº – Vila São João



Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas - Jardim Sumaré



USF da Vila Jurandir

Rua Joaquim Couto - Parque São Judas Tadeu

Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



Centro Cultural - Subsecretaria da Melhor Idade

Rua Panamense, s/nº – Jardim Meriti