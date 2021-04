Por O Dia

Publicado 06/04/2021 18:25

Nesta segunda-feira (05),para cabelo e de uso profissional em salões de beleza vencidos desde 2015 forampor policiais civis da São João de Meriti ). Segundo os agentes, o material estava armazenado em um depósito no bairro dee seria distribuído em barracas de camelôs. Na operação, os policiais também apreenderam umapara remarcação da data de validade dos produtos, antes que fossem expostos a venda.Ainda segundo informações da Delegacia, a apreensão foi o resultado do desmembramento de umadeste ano, ocasião em que os agentes da unidade policial apreenderam vários produtos falsificados em pontos de vendas de camelô no centro da cidade.Por fim, a polícia civil reforçou que as investigações continuam na busca de identificar o proprietário do material apreendido, a origem dos materiais e os revendedores dos produtos impróprios para o consumo.