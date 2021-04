Por O Dia

Publicado 06/04/2021

A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti divulgou o novoda cidade. A faixa etária a partir dede idade para ambos os sexos está mantida até o próximo sábado (10/04), e passa a ser. A pasta reforçou que, desde que estejam com a carteira profissional ativa, também estão sendo vacinados.A pasta ainda recomenda ao meritiense que tem um idoso em casa a partir dos 65 anos, sem condições de ir até o local de imunização, que vá até o posto de saúde mais próximo com os documentos dele e solicite a vacinação na residência. Até a última divulgação, 3, entre profissionais de saúde das redes municipal, estadual, da rede privada e idosos.Em Meriti, a vacinação acontece dasem oito pontos distribuídos pelo município e é necessário levarou cartão do SUS para se vacinar. Confira o novo calendário de vacinação divididos entre sexo e idade: