Em Meriti, equipes da prefeitura reforçam ações de fiscalização no fim de semana

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 19:40

No décimo dia daem São João de Meriti , as equipes da prefeitura voltaram às ruas para acompanhar o cumprimento do(24 de março 2021) que estabelece, entre outras coisas, o funcionamento do comércio, bares e restaurantes na cidade, medida necessária por conta do aumento de casos deAtualmente, o município contabilizapara Covid-19 no Hospital Municipal. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 6984 casos positivos da doença, e o número de óbitos está em 751.