Publicado 21/04/2021 17:19

Policiais civis da São João de Meriti ) capturaram um homem, de 18 anos, que possuía um mandado de busca e apreensão em aberto por umcometido quando era menor de idade. De acordo com os agentes, ele foi localizado e detido no bairro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após informações de inteligência e monitoramento.A ordem de apreensão foi expedida pela Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas da Comarca da Capital. Ele irá responder porApós a ação, o homem foi encaminhado ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro ().