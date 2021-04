A ação será realizada em três fases, devido ao período que a residência ficou fechada Divulgação

Publicado 20/04/2021 19:12

integrada entre a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, tem como objetivo a retirada de uma árvore que nasceu sobre a laje de uma casa abandonada localizada no centro de

Uma ação realizada de forma integrada entre a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, tem como objetivo a retirada de uma árvore que nasceu sobre a laje de uma casa abandonada localizada no centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com Evalder Perini, Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil, a pasta foi acionada pela Casa Civil, após um morador, vizinho a casa abandonada, contatar o canal da ouvidoria da Prefeitura relatando o problema.



"Fomos acionados pela Casa Civil e, imediatamente, uma equipe técnica da Defesa Civil foi enviada para vistoriar a edificação. Ao chegar no local, ficou constatada a necessidade de se realizar o corte da árvore, pois a mesma representa risco as edificações vizinhas e as pessoas que habitam no entorno da edificação abandonada" explicou.

A árvore nasceu sobre a laje de uma casa abandonada, localizada no centro de São João de Meriti Divulgação



A ação será realizada em três fases, devido ao período que a residência ficou fechada. A Primeira fase, foi a vistoria realizada pelo Engenheiro da Defesa Civil que fez a constatação do risco eminente de colapso da estrutura da edificação. A segunda etapa vem sendo realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na retirada de entulhos e lixos que ao longo do tempo vem sendo depositado na edificação. Já a terceira etapa será a sustentação da edificação realizada através do escoramento da parte superior da casa, evitando assim, que a estrutura da laje entre colapso e desabe durante o corte da árvore.

A ação será realizada em três fases, devido ao período que a residência ficou fechada Divulgação



O Secretário ainda ressaltou que essa ação só está sendo possível devido a articulação entre os organismos públicos do município e também com a colaboração da iniciativa privada.



"A Secretaria Municipal de Serviços Públicos vem realizando um trabalho muito importante que é preparar o local para que a Defesa Civil possa executar a operacionalização da ação que será a eliminação do risco. Dessa maneira, nossa equipe poderá acessar o local com mais segurança", explicou.



O Secretário ainda ressaltou que essa ação só está sendo possível devido a articulação entre os organismos públicos do município e também com a colaboração da iniciativa privada. "A Secretaria Municipal de Serviços Públicos vem realizando um trabalho muito importante que é preparar o local para que a Defesa Civil possa executar a operacionalização da ação que será a eliminação do risco. Dessa maneira, nossa equipe poderá acessar o local com mais segurança", explicou.

