Publicado 25/04/2021 13:01

Nesta sexta-feira, dia 23, Policiais Militares doque estavam circulando pelas ruas doem uma motocicleta e, ao avistarem a guarnição, tentaram fugir efetuando disparos contra os PMs. Com os acusados, foi encontrado eum simulacro de arma de fogo.Segundo informações do Batalhão, a equipe estava em patrulhamento pela Av. Arthur Antônio Sendas, no momento do encontro com os indivíduos, que não tiveram a identidade revelada.e um dos suspeitos ficouApós serem alcançados, a guarnição ainda procedeu aopara socorrer a vítima ferida e informou que a mesma não corre risco de morte.Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados a(São João de Meriti) para confecção do registro de ocorrência.