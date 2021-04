Portal dos Procurados busca informações sobre os envolvidos na morte de cabo da PM em Meriti Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 22:25

Portal dos Procurados divulgou, nesta quarta-feira (21), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) com informações que possam levar à prisão dos envolvidos na morte do Cabo da Policia Militar do Rio de Janeiro Bráulio Cesário Batista das Neves, de 36 anos. Segundo informações apresentadas, agentes da especializada estiveram no local em busca de imagens de câmeras de segurança, que possam identificar a autoria do crime.

O Cabo Bráulio, lotado na UPP Salgueiro, trafegava de carro pela Rua São João Batista, no Centro de São João de Meriti, quando bandidos anunciaram um assalto. Ele reagiu, foi baleado e encaminhado para a Casa de Saúde e Maternidade Terezinha de Jesus (HMTJ) Centro, mas não resistiu aos ferimentos.



O PM estava acompanhado da esposa que não sofreu ferimentos. A arma do policial militar não foi levada pelos criminosos e a DHBF está encarregada do caso e do inquérito criminal.



Com a morte do CB Bráulio, chega a 25, o número de Agentes de Segurança mortos em 2021. Sendo 18 da Polícia Militar, 02 da Marinha do Brasil, 02 do Exército Brasileiro, 01 da Polícia Civil, 01 da Guarda Municipal, 01 do DEGASE. O agente ingressou na Corporação em 2012. Ele deixa esposa e duas filhas.



O Portal dos Procurados reforça que o Disque Denúncia recebe informações sobre morte de Agentes de Segurança, tendo o anonimato garantido, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/

https://twitter.com/PProcurados (mensagens)