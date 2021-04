Meriti estende vacinação covid-19 para pessoas a partir 60 anos até sábado (24) Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 20:12

São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, informou que a vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir 60 anos será estendida até este sábado, 24. O atendimento continua sendo realizado nos sete pontos, tanto para a primeira dose, quanto para a segunda, sempre das 8h às 15h de segunda a sexta, e no sábado, das 8h às 12h, respeitando os dias dos homens e das mulheres.

A pasta reforçou que Profissionais de saúde com mais de 54 anos de idade, desde que estejam com a carteira profissional ativa, também estão sendo vacinados. Até a última divulgação, 61.013 pessoas haviam sido imunizadas, entre profissionais de saúde das redes municipal, estadual, da rede privada e idosos.



Em Meriti, é obrigatório a apresentação de RG e CPF ou cartão do SUS para se vacinar. Veja o novo calendário de vacinação divididos entre sexo e idade para esta semana:



Dia 23, sexta-feira: A PARTIR 60 anos – MULHER

Dia 24, sábado: A PARTIR 60 anos – HOMEM

Dia 25, domingo: não haverá vacinação



Na segunda-feira, dia 26, serão vacinadas pessoas a partir de 59 anos, mas apenas com comorbidades. Segundo a pasta, essa é uma determinação do Ministério da Saúde e é necessária a apresentação de laudo médico atestando a comorbidade.



Confira a lista:



Diabetes mellitus

Hipertensão arterial grave (difícil controle ou com lesão de órgão alvo)

Doença pulmonar obstrutiva crônica

Doença renal

Doenças cardiovasculares

Doenças cerebrovasculares

Indivíduos transplantados de órgão sólido

Anemia falciforme

Câncer

Obesidade grau III

Síndrome de Down

Indivíduos imunossuprimidos (pessoas que nasceram com uma deficiência imunológica - imunodeficiências primárias/causas genéticas ou adquiridas, que podem ser provocadas por vírus como o HIV, por exemplo - ou ficaram com o sistema imune abalado após contrair alguma doença sistêmica.



Confira os endereços dos sete postos de vacinação:



