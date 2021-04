Por O Dia

Publicado 21/04/2021 17:43 | Atualizado 21/04/2021 17:44

A fim de mostrar a bravura dos profissionais deno, agências de notícias enviaramao- Abdon Gonçalves para contar um pouco da luta contra a doença, do aumento dos casos em jovens e do tratamento dos pacientes.Na última segunda-feira (12), pela agência de notícias Associated Press (AP), os correspondentes da TV Chinesa CGTN (para o idioma inglês), Lucrécia Franco e Gordon Durnin, gravaram com médicos, enfermeiros e técnicos, além de entrevistarem o diretor do hospital, Dr. Altair Soares. Além deles, outro correspondente da AP (Europa/Oriente Médio), Felipe Dana, também esteve na unidade e na tenda de triagem de covid-19 da UPA de Jardim Íris no dia 8 de abril, para produzir material para as emissoras internacionais. Por fim, na última sexta-feira (16), a Agence France-Presse (França) enviou o repórter e produtor Carlos Fabal para a unidade com o mesmo objetivo.