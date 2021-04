Tati Moreto e Pastor Lucas fotos Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 05:00

Depois de uma separação tumultuada do cantor Gian, da dupla com Giovani, há quatro anos, Tati Moreto encontrou um novo amor. A influencer está namorando o pastor Lucas, que até janeiro deste ano, mantinha um casamento de 18 anos com pastora Thaisa Rahmé. Os novos pombinhos assumiram a relação neste final de semana nas redes sociais e com as famílias de ambos abençoando a relação. Os parentes até já chamavam de 'genro' e 'nora', respectivamente. A notícia pegou os seguidores do religioso de surpresa, já que eles não sabiam do fim da sua união com Thaisa. A coluna procurou Tati que confirmou o namoro. "Não tínhamos falado nada ainda, mas fugiu do nosso controle e não vamos negar!".