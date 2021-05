Rio tem queda de 16% em homicídios dolosos, mas mortes por intervenção policial sobem 37% em março Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 23:00

Um homem morreu e outro foi preso após confronto com policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti), no bairro Jardim íris. A ação aconteceu na região da Rua Brasil Valério esquina com Rua Doutor Bruno.



Segundo o Batalhão, uma equipe estava em serviço quando foi atacada com disparos de armas de fogo por criminosos. Após cessar-fogo, foi feito um cerco tático e a guarnição conseguiu encontrar um indivíduo ferido, portando uma pistola 9mm e um rádio transmissor, além de prender outro indivíduo portando farto material entorpecente e um rádio transmissor.



A PM reforçou que o criminoso ferido foi socorrido ao Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.



A ocorrência foi conduzida a 54ªDP, em Belford Roxo, e posteriormente a DHBF.