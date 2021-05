Em Meriti, até o momento, 77.587 pessoas pertencentes aos grupos prioritários foram vacinadas Divulgação

Nesta terça-feira (4), entrou em ação mais um polo de vacinação contra a covid-19 em São João de Meriti . A nova tenda está localizada na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura, e se junta a outros cinco pontos de atendimento na cidade. No local, a imunização ocorre de segunda a sexta, das 8h às 15h e aos sábados, das 8h às 12h. O atendimento será feito tanto para a primeira dose quanto para a segunda dose.A pasta ressaltou que o Centro Cultural Meritiense está com a vacinação suspensa, a partir de hoje, dia 4, porque entrará em reforma. O local, que tem suas atividades voltadas para a terceira idade, vai retornar com novidades, mas, as ações destinadas a esse público não encerraram. Dando continuidade ao trabalho que a Subsecretaria da Melhor Idade vem desenvolvendo, foi criado um espaço exclusivo, dentro da tenda, para o idoso:

“O atendimento não parou, só mudou de lugar. Na tenda nós oferecemos o serviço de credenciais de estacionamento exclusivo para idosos, marcação de consultas médicas, exames e também contamos com um especialista em cardiologia na unidade, que já está atendendo duas vezes por semana”, informou a pasta.



Em Meriti, até o momento, 77.587 pessoas pertencentes aos grupos prioritários foram vacinadas. Amanhã, quarta-feira (05), é a vez das mulheres com comorbidades de 55 anos ou mais serem vacinadas. O atendimento acontece das 8h às 15h.



O novo posto já recebeu a visita da secretária de Saúde, Marcia Lucas, do prefeito, Dr. João, da subsecretária da Melhor Idade, Márcia Real, do secretário de Comunicação Bernard Soares e do vereador Kbça.