Por O Dia

Publicado 03/05/2021 21:47

de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, recebeu a visita doHugo Leonardo que, através da, levou carinho, conforto e alegria aos pacientes internados. A iniciativa da ação foi do Serviço Social e da direção do hospital, e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde.A coordenadora do Serviço Social da Saúde, Jussara Santana falou que é motivo de muita alegria para a equipe proporcionar momentos como esses para os pacientes que estão enfrentando aO musicista Hugo Leonardo comentou que a música tem o poder de trazer alento para os necessitados: “Me deu muita alegria poder participar desse momento incrível”.