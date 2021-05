O atendimento será realizado em seis pontos de vacinação, tanto para a primeira dose, quanto para a segunda, sempre das 8h às 15h de segunda a sexta, e no sábado, das 8h às 12h Divulgação/ PMSJM

calendário de vacinação contra a covid-19 para esta semana, 3 a 8 de maio. O atendimento será destinado a pessoas de 56, 55 e 54 anos com comorbidades, em seis pontos de vacinação, tanto para a primeira dose, quanto para a segunda, sempre das 8h às 15h de segunda a sexta, e no sábado, das 8h às 12h, respeitando os dias entre homens e mulheres.

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Saúde, divulgou ocontra a covid-19 para esta semana, 3 a 8 de maio. O atendimento será destinado a pessoas de, em seis pontos de vacinação, tanto para a primeira dose, quanto para a segunda, sempre das 8h às 15h de segunda a sexta, e no sábado, das 8h às 12h, respeitando os dias entre homens e mulheres.

A pasta reforça que profissionais de saúde com mais de 46 anos de idade, desde que estejam com a carteira profissional ativa, também serão vacinados. Até a última divulgação, 74.915 pessoas haviam sido imunizadas, entre profissionais de saúde das redes municipal, estadual, da rede privada e idosos.



Em Meriti, é obrigatório a apresentação de RG, CPF ou cartão do SUS e atestado ou recomendação médica que comprove a comorbidade para se vacinar. Abaixo, a lista das comorbidades:



-Diabetes mellitus

-Hipertensão arterial grave (difícil controle ou com lesão de órgão alvo)

-Doença pulmonar obstrutiva crônica

-Doença renal

-Doenças cardiovasculares

-Doenças cerebrovasculares

-Indivíduos transplantados de órgão sólido

-Anemia falciforme

-Câncer

-Obesidade grau III

-Síndrome de Down

-Indivíduos imunossuprimidos (pessoas que nasceram com uma deficiência imunológica - imunodeficiências primárias/causas genéticas ou adquiridas, que podem ser provocadas por vírus como o HIV, por exemplo - ou ficaram com o sistema imune abalado após contrair alguma doença sistêmica).



Veja o calendário de vacinação divididos entre sexo e idade para esta semana:



3/5, segunda-feira:

MULHERES a partir de 56 anos com COMORBIDADES (1ª e 2ª dose).

MULHERES profissionais de saúde a partir de 48 anos de idade.



4/5, terça-feira:

HOMENS a partir de 56 anos com COMORBIDADES (1ª e 2ª dose).

HOMENS profissionais de saúde a partir de 48 anos de idade.



5/5, quarta-feira:

MULHERES a partir de 55 anos com COMORBIDADES (1ª e 2ª dose).

MULHERES profissionais de saúde a partir de 47 anos de idade.



6/5, quinta-feira:

HOMENS a partir de 55 anos com COMORBIDADES (1ª e 2ª dose).

HOMENS profissionais de saúde a partir de 47 anos de idade.



7/5, sexta-feira:

MULHERES a partir de 54 anos com COMORBIDADES (1ª e 2ª dose).

MULHERES profissionais de saúde a partir de 46 anos de idade.



8/5, sábado:

HOMENS a partir de 54 anos com COMORBIDADES (1ª e 2ª dose).

HOMENS profissionais de saúde a partir de 46 anos de idade.



9/5, domingo: não haverá vacinação.



Confira os endereços dos seis postos de vacinação:



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti

- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101- Jardim Metrópole

- USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha

- Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas - Jardim Sumaré

- Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau

- Centro Cultural - Subsecretaria da Melhor Idade

Rua Panamense, s/nº – Jardim Meriti

